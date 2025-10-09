Бывший СССР
В Раде заявили об ухудшении снабжения ВСУ

Дубинский: Ситуация со снабжением ВСУ резко ухудшается
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Ситуация со снабжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) резко ухудшается. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в фонд закупок оружия для Украины удалось собрать 2,1 миллиарда долларов. При этом, по словам депутата, один день боевых действий обходится в 350 миллионов долларов.

«Единственным шансом на спасение ситуации являются российские активы, замороженные в ЕС, США и Британии. Но их изъятие нанесет прямой удар по бизнесу в ЕС, который еще остался в России», — написал Дубинский.

Ранее стало известно о поставках на Украину списанного западного оружия. Эксперты изучили трофеи Южной группировки войск на территории Донецкой народной республики (ДНР) и рассказали, что среди захваченных образцов есть три уникальные единицы оружия: американский карабин Colt M933, немецкий автомат Haenel Mk556, а также турецкая копия пулемета FN Minimi.

