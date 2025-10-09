Военный эксперт Тимошенко рассказал о возможном скором контрнаступлении ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут в ближайшее время объявить о новом контрнаступлении. Об этом в комментарии «Ридусу» сообщил военный эксперт Михаил Тимошенко.

«Украина намерена продолжать конфликт, поэтому я не исключаю, что вскоре она объявит о подготовке нового контрнаступления», — рассказал он о возможном скором контрнаступлении ВСУ.

По словам Тимошенко, это необходимо для поддержания морального духа военнослужащих и населения. Однако эксперт сообщает, что ВСУ не имеет достаточно сил для этого шага.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал положение ВСУ на фронте. Он отметил, что положение останется сложным, несмотря на надежду Киева перейти к позитивной динамике.