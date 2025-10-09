Россия
17:50, 9 октября 2025Россия

В России кафе закрыли из-за действующего запрета на работу мигрантов

В ХМАО кафе закрыли из-за действующего запрета на работу мигрантов в общепите
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) закрыли кафе из-за действующего запрета на работу мигрантов в сфере общественного питания. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по ХМАО.

Заведение закрыли на 14 суток. Выяснилось, что индивидуальный предприниматель заключил трудовой договор с гражданином Таджикистана, который был принят на должность повара.

При этом в регионе действует запрет на привлечение иностранных специалистов к работе в ряде сфер.

В отношении предпринимателя составили административный протокол по статье о несоблюдении ограничений в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций на осуществление отдельных видов деятельности, в числе которых и сфера общественного питания.

Ранее сообщалось, что в ХМАО мигрантам запретили работать в 23 сферах. В частности, в регионе они не могут работать курьерами, продавцами, врачами, учителями, тренерами и таксистами.

    Все новости