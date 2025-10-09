Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:01, 9 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали условие введения обязательной отработки в школах для выпускников педвузов

Депутат Бессараб допустила, что в педвузах введут обязательные целевые договоры
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom

В педагогических вузах в будущем могут ввести обязательные целевые договоры для студентов-бюджетников аналогично проекту по студентам-медикам. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Также депутат назвала условие введения обязательной отработки в школах для выпускников педвузов.

«Сегодня заработная плата врачей составляет в среднем 200 процентов от средней заработной платы в регионах, в то время как учителей мы до этого уровня еще не смогли подтянуть. У них 100 процентов от средней заработной платы по региону», — рассказала Бессараб.

При этом она отметила, что в педагогической отрасли есть определенные социальные гарантии, льготы, которые сегодня сподвигают выпускников школ идти в профильные вузы.

«Я думаю, что мы придем к обязательным отработкам, но для такого решения нам нужно сначала значительно поднять заработную плату учителей», — заключила депутат.

Материалы по теме:
Военная кафедра в вузе: что это, что она дает и как туда поступить
Военная кафедра в вузе:что это, что она дает и как туда поступить
18 сентября 2025
Как взять академический отпуск: сколько длится и как оформить в университете и колледже
Как взять академический отпуск:сколько длится и как оформить в университете и колледже
12 сентября 2025

Ранее стало известно, что Госдума в первом чтении одобрила законопроект об обязательном целевом обучении студентов-бюджетников медицинских вузов и последующей отработке в клиниках для выпускников.

Если медицинская организация не сможет предоставить студенту работу, сама расторгнет договор или откажется его заключать, тогда ее обяжут выплатить компенсацию за первый год обучения и штраф в двойном размере от этой суммы. Штрафы ожидают и самих студентов, если они не отработают положенный срок или самовольно расторгнут договор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США прокомментировали слова замглавы МИД России о передаче Tomahawk Украине

    Арестованный французский велосипедист попытался выйти из российского СИЗО

    Потерпевшие из «Крокуса» рассказали о криках и едком дыме во время теракта

    На Украине назвали зарплату Зеленского

    В России ответили на вопрос о возможности переноса новогодних выходных на майские

    Россиянам назвали способ превратить 28 дней отпуска в два месяца

    Украинцы стали массово запрашивать убежище в России

    Пара занялась сексом на глазах возмущенных отдыхающих

    Увиденное в зеркале спортзала заставило девушку задуматься о смене места для тренировок

    Океанолог сообщил об угрозе прибрежным городам России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости