Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:18, 8 октября 2025Россия

В России одобрили закон об обязательной отработке в клиниках для выпускников медвузов

ГД одобрила закон об обязательной отработке в клиниках для выпускников медвузов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Госдума в первом чтении одобрила законопроект об обязательном целевом обучении студентов медицинских вузов и последующей отработке в клиниках для выпускников. Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из пояснительной записки, 100 процентов студентов-бюджетников, поступивших на медицинские и фармацевтические специальности, в первый год обучения намерены обязать заключить договор о целевом обучении.

Если медицинская организация не сможет предоставить студенту работу, сама расторгнет договор или откажется его заключать, тогда ее обяжут выплатить компенсацию за первый год обучения и штраф в двойном размере от этой суммы. Штрафы ожидают и самих студентов, если они не отработают положенный срок или самовольно расторгнут договор.

Кроме того, в течение не менее трех лет для выпускников-медиков будет осуществляться программа наставничества в сфере здравоохранения, конкретные правила которой установит Минздрав.

«Если у человека есть колебания, просто "тяга к корочке", он уже за этой корочкой не пойдет и десять раз подумает, потому что ему надо будет проходить практику в реальной медицине», — отметил председатель Думы Вячеслав Володин.

Ранее врачи в России заявили о рисках целевого обучения для студентов-бюджетников. К негативным последствиям респонденты отнесли нарушение конституционных прав, а также работу «для галочки», которая не будет приносить качественной помощи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россию предупредили о скорой потере еще одного газового рынка

    МВФ раскрыл последствия роста глобального госдолга

    Сильно потолстевшая девушка приняла симптомы опухоли мозга за счастье в личной жизни

    Артемий Лебедев раскритиковал ставшего донором спермы Дурова

    Российская школьница пресекла попытки пожилого мужчины заманить ее домой

    В России разъяснили смысл расторжения соглашения с США об утилизации плутония

    Экс-маршал авиации не выжил на борту пассажирского самолета

    Кандидат в премьеры Чехии Бабиш отказал Украине в финансировании

    Российский фондовый рынок упал

    Суд обратил в доход России недвижимость бывшего депутата Госдумы Напсо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости