В России одобрили закон об обязательной отработке в клиниках для выпускников медвузов

ГД одобрила закон об обязательной отработке в клиниках для выпускников медвузов

Госдума в первом чтении одобрила законопроект об обязательном целевом обучении студентов медицинских вузов и последующей отработке в клиниках для выпускников. Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из пояснительной записки, 100 процентов студентов-бюджетников, поступивших на медицинские и фармацевтические специальности, в первый год обучения намерены обязать заключить договор о целевом обучении.

Если медицинская организация не сможет предоставить студенту работу, сама расторгнет договор или откажется его заключать, тогда ее обяжут выплатить компенсацию за первый год обучения и штраф в двойном размере от этой суммы. Штрафы ожидают и самих студентов, если они не отработают положенный срок или самовольно расторгнут договор.

Кроме того, в течение не менее трех лет для выпускников-медиков будет осуществляться программа наставничества в сфере здравоохранения, конкретные правила которой установит Минздрав.

«Если у человека есть колебания, просто "тяга к корочке", он уже за этой корочкой не пойдет и десять раз подумает, потому что ему надо будет проходить практику в реальной медицине», — отметил председатель Думы Вячеслав Володин.

Ранее врачи в России заявили о рисках целевого обучения для студентов-бюджетников. К негативным последствиям респонденты отнесли нарушение конституционных прав, а также работу «для галочки», которая не будет приносить качественной помощи.