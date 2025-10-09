Россия
В России назвали устаревшим оружием ракеты Tomahawk

Сенатор Чижов назвал американские ракеты Tomahawk оружием вчерашнего дня
Фото: U.S. Navy / Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Reuters

Ракеты Tomahawk, которые могут быть переданы Украине, — устаревшее оружие, считает заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. Его слова передает РИА Новости.

«Tomahawk — это оружие вчерашнего дня. Это не новейшее оружие, но тем не менее достаточно мощное», — сказал парламентарий, добавив что у ракет существует множество модификаций, подразумевающие различные дальности полета.

Как отметил Чижов, без непосредственного участия американских военнослужащих пользоваться ракетами Tomahawk невозможно. Для формирования траектории полета, а также для контроля полета ракеты необходима прямая помощь США, указал он.

Ранее бывший премьер России Сергей Степашин заявил, что факт применения ракет Tomahawk ВСУ будет означать военные действия США против России. В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предупредил, что в случае передачи ракет и их использования Украиной Россия сможет задействовать самое страшное оружие.

