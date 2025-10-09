Бывший премьер России описал значение ударов ВСУ ракетами Tomahawk

Степашин: Удары Tomahawk будут означать военные действия США против России

Факт применения ракет Tomahawk Вооруженными силами Украины (ВСУ) будет означать военные действия США против России. Об этом заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин, его цитирует ТАСС.

«Совершенно очевидно будет, что это, по сути дела, военные действия США против России. Я военный человек, [знаю], украинцы не смогут ими [ракетами Tomahawk] управлять», — сказал Степашин.

Он уточнил, что ВСУ не смогут управлять ракетами как с точки зрения их наводки, так и с точки зрения их обслуживания. Именно поэтому президент США Дональд Трамп пошутил, что надо будет посмотреть, как именно Украина будет использовать ракеты, добавил бывший премьер.

О том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передачи дальнобойного оружия Tomahawk, стало известно 27 сентября. The Wall Street Journal писал, что об этом американский лидер заявил в ходе встречи с Владимиром Зеленским, однако соответствующие обязательства он брать на себя отказался. 7 октября Трамп сообщил, что практически принял решение по Tomahawk.