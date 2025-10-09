Депутат Швыткин назвал безуспешными угрозы Зеленского устроить блэкаут

Через угрозу блэкаутом Белгородской и Курской областям президент Украины Владимир Зеленский хочет посеять панику среди местного населения, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на заявление украинского лидера.

«Здесь больше рассчитано на возможные панические настроения среди местного населения. Он хочет породить недоверие к нашим вооруженным силам и органам управления, что, безусловно, не увенчается успехом», — отметил Швыткин.

Депутат заявил, что Россия прежде всего исходит из задач специальной военной операции (СВО).

«Мы никоим образом не оглядываемся на те заявления, на тот бред и чушь, которые сегодня пытается заявить нелегитимный президент Зеленский. Нужно отметить, что обстановка в Белгородской и Курских областях напряженная. Я преклоняюсь перед жителями этих приграничных территорий за их мужество и героизм. Вместе с тем хочу еще раз сказать, что органы местного управления и военнослужащие ВС Российской Федерации делают все возможное для того, чтобы не допустить проникновения различных разведывательных групп», — добавил он.

ВС РФ сегодня уничтожают объекты военной инфраструктуры или объекты, связанные с оборонно-промышленным комплексом, в отличие от режима Зеленского. Это никоим образом не гражданские объекты Юрий Швыткин заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

Ранее Зеленский пригрозил двум российским регионам блэкаутом. Речь идет о Белгородской и Курской областях. Причиной, по его словам, послужит масштабное отключение света на территории Украины из-за российских ударов.