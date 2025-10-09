Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:37, 9 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на угрозу Зеленского устроить блэкаут двух регионов

Депутат Швыткин назвал безуспешными угрозы Зеленского устроить блэкаут
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Через угрозу блэкаутом Белгородской и Курской областям президент Украины Владимир Зеленский хочет посеять панику среди местного населения, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на заявление украинского лидера.

«Здесь больше рассчитано на возможные панические настроения среди местного населения. Он хочет породить недоверие к нашим вооруженным силам и органам управления, что, безусловно, не увенчается успехом», — отметил Швыткин.

Депутат заявил, что Россия прежде всего исходит из задач специальной военной операции (СВО).

«Мы никоим образом не оглядываемся на те заявления, на тот бред и чушь, которые сегодня пытается заявить нелегитимный президент Зеленский. Нужно отметить, что обстановка в Белгородской и Курских областях напряженная. Я преклоняюсь перед жителями этих приграничных территорий за их мужество и героизм. Вместе с тем хочу еще раз сказать, что органы местного управления и военнослужащие ВС Российской Федерации делают все возможное для того, чтобы не допустить проникновения различных разведывательных групп», — добавил он.

ВС РФ сегодня уничтожают объекты военной инфраструктуры или объекты, связанные с оборонно-промышленным комплексом, в отличие от режима Зеленского. Это никоим образом не гражданские объекты

Юрий Швыткинзаместитель председателя комитета Госдумы по обороне

Ранее Зеленский пригрозил двум российским регионам блэкаутом. Речь идет о Белгородской и Курской областях. Причиной, по его словам, послужит масштабное отключение света на территории Украины из-за российских ударов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прогремело более 20 взрывов». Россия нанесла мощный удар «Геранями» по порту в Одесской области. Атака попала на видео

    Названы поддерживающие мозг в тонусе продукты

    Рынок ПК рекордно вырос

    Набиуллина назвала неопределенными перспективы ключевой ставки

    Депутата лишили мандата за сказанное два года назад слово в адрес председателя Думы

    В российском городе извращенец ночью обесточил дом и изнасиловал пенсионерку

    Путин и Алиев начали встречу один на один

    В Госдуме рассказали о последствиях военных учений НАТО у границ России

    Граничащая с Россией страна выразила протест из-за ударов по Украине

    Россиянам раскрыли простой способ стать популярнее блогеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости