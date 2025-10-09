Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:28, 9 октября 2025Россия

В России ответили на угрозу Зеленского устроить блэкаут двух регионов

Военный эксперт Коновалов: Угрозы Зеленского о блэкауте являются пиар-акцией
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского устроить блэкаут в Белгородской и Курской областях являются пиар-акцией. Об этом заявил директор Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов, чьи слова приводит «Газета.Ru».

По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии организовать блэкауты, так как уже используется максимум их возможностей. Для того чтобы реализовать угрозу, украинским войскам нужно усилить давление, но сил и средств для этого у них нет.

«Зеленский, как обычно, выступает с пиар-акцией, на этот раз на фоне колебаний президента США Дональда Трампа по поводу передачи Киеву Tomahawk. Украинскому лидеру надо как-то показать себя с выигрышной стороны и стимулировать скорейшее принятие окончательного решения», — сказал эксперт.

Ранее Зеленский пригрозил двум российским регионам блэкаутом. Причиной, по его словам, послужит масштабное отключение света на территории Украины из-за российских ударов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл Алиеву подробности крушения самолета AZAL. Из-за чего произошла авиакатастрофа?

    Поставщикам комплексов разминирования для Росгвардии назвали срок

    В столице выбрали топ-5 районов с лучшей транспортной доступностью. Какие они?

    Реклама

    В России заявили о сильном отставании в космонавтике

    Бывшая жена Мамаева проиграла в борьбе за элитные апартаменты экс-мужа

    Зеленский поговорил с критиковавшим помощь Киеву победителем выборов в Чехии

    Тур российской рэперши оказался под угрозой из-за пропаганды ЛГБТ

    Гузеева ответила на посвященный ей выпуск программы Кудрявцевой и сочла ее нездоровой

    Новую стрижку жены Джорджа Клуни подняли на смех в сети

    Российская кризисная отрасль начала сокращать сотрудников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости