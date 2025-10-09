В российском городе извращенец ночью обесточил дом и изнасиловал пенсионерку

На Кубани задержан мужчина, который залез в дом пенсионерки и надругался над ней

На Кубани задержан извращенец, который ночью залез в чужой дом, обесточил его и изнасиловал пенсионерку. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании. На допросе он дал показания, в содеянном признался и раскаялся. Сейчас подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Меру пресечения ему изберет суд.

По данным канала, все произошло в Динском районе. Там фигурант проник в дом пострадавшей ночью через окно, пока внутри никого не было. Он залез в шкаф и стал поджидать возвращения женщины. Спустя некоторое время пенсионерка вернулась домой вместе с сестрой. Тогда злоумышленник обесточил дом. Пока хозяйка пыталась разобраться с электричеством, он напал на нее. Пенсионерка сопротивлялась, но мужчина все равно смог ее изнасиловать, а после он скрылся.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области арестован 64-летний мужчина, который угрожал местной 72-летней жительнице расправой и изнасиловал ее.