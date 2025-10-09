В США назвали ключевой фактор в прекращении конфликта на Украине

Латник: Энергетика сыграет ключевую роль в прекращении конфликта на Украине

Энергетика сыграет ключевую роль в прекращении конфликта на Украине. Об этом заявил глава Минторга США Говард Латник в ходе встречи кабинета министров, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

Он обратился к президенту США Дональду Трампу, отметив, что американский лидер «хочет завершить вопрос России и Украины».

Ранее Трамп, комментируя достижение сделки по сектору Газа, заявил, что США урегулировали семь конфликтов, восьмым станет украинский кризис. По его словам, этот конфликт стал большой ошибкой, и «эта война никогда не должна была начаться».