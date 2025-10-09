Россия
Вдовы российских бойцов СВО заявили о желании получить высшее образование

«Ведомости»: Около 600 вдов бойцов СВО захотели получить высшее образование
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Около 600 вдов российских бойцов специальной военной операции (СВО) заявили о желании получить высшее образование. Об этом стало известно «Ведомостям».

Как выяснило издание, в Минобрнауки захотели дать им это право за счет перераспределения мест между незанятыми льготными квотами.

Согласно проекту, вдовам и вдовцам предоставят право поступить в техникумы, колледжи, университеты и на вузовские подготовительные курсы без вступительных испытаний. Также предлагается включить таких абитуриентов в отдельную квоту, которая уже действует в вузах для участников спецоперации и их детей. Она составляет не менее 10 процентов от общего числа бюджетных мест. В то же время университеты вправе самостоятельно наращивать этот процент.

До этого сообщалось, что в Челябинске вдове участника спецоперации на Украине выставили счет за бесплатное место захоронения рядом с другими военными.

