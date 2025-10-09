Военкор сообщил о планах Киева устроить блэкаут в Белгороде

Военкор Коц: Киев хочет устроить блэкаут в Белгороде и окрестностях

Киев хочет устроить блэкаут в Белгороде и его окресностях, таким образом пытаясь укрепить свои позиции на переговорах. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц, его слова приводит «Комсомольская правда».

«Судя по системности ударов, Киев в первую очередь хочет устроить блэкаут в городе и его окрестностях. А это полмиллиона человек (...) Помимо дрон-террора в приграничье, противник поставил цель "выключить свет", включая и те мощности, с помощью которых можно перекинуть Белгороду энергию из соседних областей», — подчеркнул Коц.

По его словам, таким образом Украина намеревается добиться «воздушного перемирия».

Ранее стало известно, что поселок Маслова Пристань под Белгородом попал под удар ВСУ. Жертвами атаки стали три человека. По последним данным, еще девять пострадали. Под удар попал спорткомплекс, где под завалами могут находиться люди, а также жилые многоквартирные дома.