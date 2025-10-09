Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:23, 9 октября 2025Россия

Военкор сообщил о планах Киева устроить блэкаут в Белгороде

Военкор Коц: Киев хочет устроить блэкаут в Белгороде и окрестностях
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Киев хочет устроить блэкаут в Белгороде и его окресностях, таким образом пытаясь укрепить свои позиции на переговорах. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц, его слова приводит «Комсомольская правда».

«Судя по системности ударов, Киев в первую очередь хочет устроить блэкаут в городе и его окрестностях. А это полмиллиона человек (...) Помимо дрон-террора в приграничье, противник поставил цель "выключить свет", включая и те мощности, с помощью которых можно перекинуть Белгороду энергию из соседних областей», — подчеркнул Коц.

По его словам, таким образом Украина намеревается добиться «воздушного перемирия».

Ранее стало известно, что поселок Маслова Пристань под Белгородом попал под удар ВСУ. Жертвами атаки стали три человека. По последним данным, еще девять пострадали. Под удар попал спорткомплекс, где под завалами могут находиться люди, а также жилые многоквартирные дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Координатор подрыва «Северных потоков» раскрыл неизвестные подробности той операции. Что он рассказал о роли украинских спецслужб?

    Актера Збруева перевели в другое медучреждение после госпитализации

    В Бельгии предотвратили покушение на политиков с помощью БПЛА

    «Самая сексуальная в мире судья» снялась в кожаном микробикини

    Борьба за город в зоне СВО закончилась поднятием российского флага

    ХАМАС подтвердил завершение войны с Израилем

    На Западе рассказали о подготовке армии США к предстоящему конфликту с Россией

    Трамп объявил о скором подписании договоренности об урегулировании в Газе

    Трамп задумался об оказании услуги Китаю за триллион долларов

    Военкор сообщил о планах Киева устроить блэкаут в Белгороде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости