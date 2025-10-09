Забота о себе
Врач предложил улучшающую психическое состояние диету

Эндокринолог де Оливейра: Лосось и грецкие орехи улучшают психическое состояние
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock AI / Shutterstock / Fotodom  

Эндокринолог Густаво де Оливейра заявил, что психическое состояние можно улучшить с помощью диеты. Об этом пишет издание Terra.

Де Оливейра предложил включить в рацион при проблемах с психикой ягоды, лосось, грецкие орехи и темно-зеленые овощи, которые снижают общее воспаление в организме, так как оно негативно влияет на душевное равновесие. Ферментированные продукты, такие как натуральный йогурт и кефир, способствуют росту кишечных бактерий, вырабатывающих серотонин — гормон счастья, добавил он.

Чтобы избежать резких перепадов настроения, врач предложил заменить рафинированный сахар на сложные углеводы, которые содержатся в картофеле, овсе и киноа. Включение в ежедневное меню натуральных источников омега-3 жирных кислот, таких как сардины и семена льна, является эффективной стратегией для улучшения работы головного мозга и, следовательно, снижения риска психических расстройств, заключил специалист.

Ранее диетолог Нурия Дианова перечислила продукты, которые приводят к преждевременному старению. Так, она призвала сократить потребление сахара и соли.

