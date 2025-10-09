Марочко: В Оскол Харьковской области привезли отряд бывших заключенных

В Оскол Харьковской области привезли спецконтингент Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По данным его источника, в Оскол под военизированной охраной прибыло три автозака с заключенными, подписавшими контракт с украинским Министерством обороны. Марочко также сообщил, что штурмовой взвод разместили в лесном массиве на территории заброшенной турбазы. По его информации, с начала октября это уже вторая партия украинских военных из спецконтингента.

Ранее российские военные отбили контратаку, которую предприняли силы спецроты 57-й бригады ВСУ в Харьковской области. «Противник провел одну контратаку силами спецроты 57-й отдельной мотопехотной бригады, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции», — отметил источник.