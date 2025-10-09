Бывший СССР
ВСУ в Херсоне стали маскироваться под местных жителей

РИАН: Бойцы ВСУ в Херсоне маскируются под мирных жителей на велосипедах
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали маскироваться под местных мирных жителей. Они переодеваются в штатское и передвигаются на велосипедах, рассказал РИА Новости офицер разведподразделения десантников группировки войск «Днепр» с позывным Филин.

По его словам, здесь находится много городской застройки и местных жителей. «Для того, чтобы сначала поразить этого противника, нам нужно точно знать, что это не местный житель. Противник это понимает, и пытается маскироваться», — отметил офицер.

Кроме того, как отметил Филин, украинские солдаты практически используют херсонцев как живой щит. Для большей убедительности бойцы ВСУ берут велосипеды, чтобы не привлекать к себе внимания. В этой связи он объяснил, что необходимо производить детальную качественную разведку. «То есть, сначала мы определяем точно, на 100 процентов, что это противник, и после этого наносим огневое поражение», — заключил военный.

Ранее разведчик-десантник группировки войск «Днепр» с позывными Кэп рассказал, что ВСУ используют в Херсонской области ударные FPV-дроны с самодельными боеприпасами. По его словам, военные применяют переделанные самопалы, которые имеют и пробивную и зажигательную способность.

