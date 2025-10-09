Вучич лишился возможности приехать в Москву из-за одной женщины

Вучич заявил, что не сможет приехать в Москву из-за визита фон дер Ляйен

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что получил приглашение на Российскую энергетическую неделю, но не сможет поехать в Москву из-за визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом он рассказал в обращении к гражданам, которое доступно на YouTube.

«Я получил приглашение в Москву на Российскую энергетическую неделю, но это невозможно, потому что сюда приезжает фон дер Ляйен. 14, 15, 16 октября — в какие-то те же самые даты, когда это происходит в России», — посетовал сербский лидер.

Ранее Вучич заявил, что Сербия чувствует поддержку со стороны России, в том числе в вопросе сохранения суверенитета и территориальной целостности страны. Он подчеркнул, что Белград всегда благодарен президенту России Владимиру Путину за эту поддержку.