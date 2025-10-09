Наука и техника
19:09, 9 октября 2025Наука и техника

Выявлена уникальная польза привычной ягоды

Front Nutr: Брусника защищает мочевыводящие пути без участия антибиотиков
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pxhere

Ученые обнаружили, что брусника обладает редким свойством защищать мочевыводящие пути без участия антибиотиков. Исследование, опубликованное в Frontiers in Nutrition (Front Nutr), показало: содержащиеся в ягоде проантоцианидины мешают бактериям E. coli прикрепляться к стенкам мочевого пузыря и образовывать устойчивые биопленки. То есть защищают организм от одной из главных причин хронических инфекций.

Кроме того, брусника взаимодействует с микрофлорой кишечника: под ее действием полифенолы превращаются в активные вещества, усиливающие антимикробный эффект. Таким образом, ягода не просто предотвращает развитие воспаления, но и укрепляет естественные защитные механизмы организма.

Авторы подчеркивают, что растущее число исследований подтверждает потенциал брусники как натурального профилактического средства при инфекциях мочевых путей. При этом для широкого медицинского применения ученым предстоит уточнить оптимальные дозировки и формы употребления — от экстрактов до функциональных напитков.

Ранее специалисты выяснили, что напиток из черешни улучшает память и внимание у людей с ожирением.

