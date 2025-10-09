Мизулина раскрыла подробности о законе о штрафах за поиск экстремистских материалов

Мизулина: Минцифры ответило на обращение о законе об экстремистских материалах

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что Минцифры ответило на ее обращение, связанное с законом о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете. Подробности она раскрыла в своем Telegram-канале.

«Недавно мы получили ответ на наше обращение от Минцифры по поводу закона о поиске экстремистской информации в сети», — сообщила она. Она напомнила, что в августе ЛБИ обратилась в Генеральную прокуратуру.

Согласно ответу Минцифры, ведомство совместно с Минюстом, ФСБ, МВД, Роскомнадзором, Генпрокуратурой и Следственным комитетом (СК) анализирует, нужно ли вносить изменения в закон о поиске экстремистских материалов в сети. В частности, ведомства могут выделить случаи, которые не будут попадать под запрет, предусмотренный новым документом. Речь может идти о поиске информации в научных и исследовательских целях, а также «в рамках правотворческой и правоохранительной функций».

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете. Согласно документу, за попытку найти заведомо противозаконную информацию, в том числе с помощью средств для обхода блокировок, гражданам грозит административный штраф. Нормы вступили в силу 1 сентября.