Россия
10:45, 9 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на заявление Зеленского о целях атак на промышленные объекты

Сенатор Карасин назвал дешевыми слова Зеленского об атаках на промышленность
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы все делали за него, а он будет в это время подчеркивать собственную значимость и победоносную силу, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор ответил на заявление украинского лидера о целях атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по промышленным объектам России.

«Зеленский — это кровожадный авантюрист. Причем он кровожаден как по отношению к своему народу, так и к окружающим странам. Он хочет, чтобы все делали за него, давали ему вооружение, деньги, погибали. А он будет подчеркивать собственную значимость и победоносную силу оружия украинского режима. Всему этому не быть. Это совершенно очевидно», — заявил Карасин.

Эти призывы больно дешевые, громкие, только будоражат общественное мнение и создают негативный фон для жизни людей

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Зеленский заявил, что его страна достигает «значительных вещей», используя «дальнобойные санкции» против России. Так он прокомментировал удары по промышленным и нефтеперерабатывающим объектам. По его словам, «дальнобойные санкции» против России уже демонстрируют это.

