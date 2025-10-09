Бывший СССР
Зеленский поговорил с критиковавшим помощь Киеву победителем выборов в Чехии

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с критиковавшим помощь Киеву лидером движения ANO («Акция недовольных граждан»), победившего на парламентских выборах в Чехии, и кандидатом в премьер-министры республики Андреем Бабишем. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба украинского лидера.

«Сегодня я говорил с лидером партии-победительницы на парламентских выборах в Чехии Андреем Бабишем, поздравил с победой и пожелал успеха», — говорится в публикации.

Отмечается, что Бабиш и Зеленский в ближайшее время проведут личную встречу.

Ранее Бабиш заявил, что Чехия не выделит Украине из своего бюджета ни кроны. Прага готова выделить Европе 60 миллиардов крон (2,8 миллиарда долларов), которые впоследствии должны быть направлены Киеву.

