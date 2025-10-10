42-летняя супермодель оголила грудь на камеру

42-летняя польская супермодель Аня Рубик снялась в откровенном наряде

Известная польская супермодель Аня Рубик снялась в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,6 миллиона подписчиков.

42-летняя манекенщица запечатлела себя в зеркале в облегающем прозрачном платье ниже колена. Она стояла вполоборота к камере, демонстрируя оголенную грудь.

При этом знаменитость распустила волосы и дополнила образ массивными браслетами на запястье и тонким кожаным поясом на талии.

В сентябре Аня Рубик также показала обнаженные фото с отдыха.