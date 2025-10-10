Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 10 октября 2025Ценности

42-летняя супермодель оголила грудь на камеру

42-летняя польская супермодель Аня Рубик снялась в откровенном наряде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @anja_rubik

Известная польская супермодель Аня Рубик снялась в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,6 миллиона подписчиков.

42-летняя манекенщица запечатлела себя в зеркале в облегающем прозрачном платье ниже колена. Она стояла вполоборота к камере, демонстрируя оголенную грудь.

При этом знаменитость распустила волосы и дополнила образ массивными браслетами на запястье и тонким кожаным поясом на талии.

В сентябре Аня Рубик также показала обнаженные фото с отдыха.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США захотели запретить авиакомпаниям из Китая пролетать над Россией

    42-летняя супермодель оголила грудь на камеру

    Европарламент назвали соучастником преступлений Зеленского

    Клонировавший овцу Долли ученый внезапно умер

    Фильм о расследовании Херша подрыва «Северных потоков» собрал овации

    Бывшего игрока сборной Украины по регби ликвидировали в Купянске

    Карпин шуткой об избиении рассказал о методах работы в сборной России

    В Госдуме обсудили борьбу с «зайцем со злобной улыбкой»

    Представитель певца Ефрема Амирамова подтвердила смерть артиста

    Племянник расправился с дядей из-за караоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости