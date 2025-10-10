46-летняя Кейт Хадсон опубликовала откровенное фото перед выходом в свет

46-летняя актриса Кейт Хадсон опубликовала откровенное фото перед выходом в свет

Американская актриса Кейт Хадсон опубликовала откровенное фото перед выходом в свет. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 46-летняя звезда «Войны невест» запечатлена в серых брюках и серо-фиолетовом бюстгальтере. Кроме того, она предстала перед камерой без макияжа на лице. Сзади нее стоял стилист, который работал над прической знаменитости.

Поклонники оценили естественную внешность Хадсон в комментариях под кадром. «Ничего не сравнится с твоей естественной красотой», «Естественная красота — лучшая красота», «Ты как мед, такая натуральная», «Прекрасная женщина», «Шикарная», — высказывались они.

В сентябре сообщалось, что Хадсон попала в объективы папарацци после тренировки и подверглась критике в сети.