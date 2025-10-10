Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:00, 10 октября 2025Ценности

46-летняя Кейт Хадсон опубликовала откровенное фото перед выходом в свет

46-летняя актриса Кейт Хадсон опубликовала откровенное фото перед выходом в свет
Мария Винар

Фото: @katehudson

Американская актриса Кейт Хадсон опубликовала откровенное фото перед выходом в свет. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 46-летняя звезда «Войны невест» запечатлена в серых брюках и серо-фиолетовом бюстгальтере. Кроме того, она предстала перед камерой без макияжа на лице. Сзади нее стоял стилист, который работал над прической знаменитости.

Поклонники оценили естественную внешность Хадсон в комментариях под кадром. «Ничего не сравнится с твоей естественной красотой», «Естественная красота — лучшая красота», «Ты как мед, такая натуральная», «Прекрасная женщина», «Шикарная», — высказывались они.

В сентябре сообщалось, что Хадсон попала в объективы папарацци после тренировки и подверглась критике в сети.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском регионе разбился истребитель МиГ-31. Что известно о происшествии?

    Первый удар гибрида ракеты и бомбы по Днепру сняли на видео

    Земфира сохранила права на сотни своих песен в России

    Марочко рассказал об отводе командования ВСУ из Северска

    Ушедший из России технологический гигант зарегистрировал в стране товарный знак

    Любовники занялись сексом в туалете для инвалидов на глазах у свидетелей

    46-летняя Кейт Хадсон опубликовала откровенное фото перед выходом в свет

    Парам подсказали необычный способ заниматься сексом

    В российском городе задержали сбившего людей на остановке водителя

    Марочко сообщил об окружении бойцов ВСУ в районе станции Купянск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости