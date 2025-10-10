Адвокат Федосеевой-Шукшиной раскрыла детали ее госпитализации

Адвокат Федосеевой-Шукшиной заявила об ухудшении состояния актрисы

Адвокат народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник заявила, что врачи делают все для спасения актрисы. Ее слова приводят «Страсти».

Вербицкая-Линник подтвердила сообщения о госпитализации Федосеевой-Шукшиной. Она уточнила, что рядом с артисткой находится ее дочь Ольга.

«Состояние ухудшилось, боли в сердце. Медики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию», — сообщила собеседница издания.

10 октября стало известно, что Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве. По данным Mash, 87-летняя актриса пожаловалась на острые боли в сердце и тахикардию. Также отмечалось, что артистка может ходить только с поддержкой или ходунками, но часто о них забывает из-за провалов в памяти, в результате чего рискует упасть.