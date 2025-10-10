Алеся Кафельникова в полупрозрачной юбке прокатилась на лошади

Российская модель Алеся Кафельникова в откровенной юбке прокатилась на лошади

Российская модель Алеся Кафельникова в откровенном виде прокатилась на лошади. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России социальная сеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя манекенщица выложила снимок со съемки для итальянской версии журнала Grazia, на котором она позировала в черном кожаном корсете. Кроме того, на ней были полупрозрачная короткая юбка и сапоги с высоким голенищем.

При этом на размещенном кадре видно, что визажисты сделали знаменитости макияж с акцентом на бордовую помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в объемные локоны.

Ранее сообщалось, что Кафельникова в откровенном виде открыла показ бренда Vivienne Westwood в рамках Недели моды в Париже. Манекенщица прошлась по подиуму в прозрачном наряде, отказавшись при этом от бюстгальтера.