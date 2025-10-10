Минобороны сообщило о пуске «Кинжалов» по целям на Украине

Армия России ударила по Украине ракетами «Кинжал». Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне спецоперации.

Сведений о конкретных целях, по которым был нанесен удар гиперзвуковым оружием, не приводится.

По данным военного ведомства, за неделю российские войска в зоне спецоперации установили контроль над пятью населенными пунктами.

Кроме того, за неделю было нанесено семь ударов, в том числе один массированный, по районам сосредоточения живой силы и военной техники противника. При этом активно применялись беспилотники.

Незадолго до выхода сводки Минобороны в сети было опубликовано видео уничтожения украинского пункта управления беспилотниками российской авиационной бомбой. Попавший на видео эпизод произошел в Харьковской области.

