Армия России ударила по Украине ракетами «Кинжал». Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне спецоперации.
Сведений о конкретных целях, по которым был нанесен удар гиперзвуковым оружием, не приводится.
По данным военного ведомства, за неделю российские войска в зоне спецоперации установили контроль над пятью населенными пунктами.
Кроме того, за неделю было нанесено семь ударов, в том числе один массированный, по районам сосредоточения живой силы и военной техники противника. При этом активно применялись беспилотники.
Незадолго до выхода сводки Минобороны в сети было опубликовано видео уничтожения украинского пункта управления беспилотниками российской авиационной бомбой. Попавший на видео эпизод произошел в Харьковской области.