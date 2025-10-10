Россия
12:43, 10 октября 2025

В Минобороны раскрыли подробности шести групповых ударов по объектам на Украине

МО РФ: ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по объектам на Украине за неделю
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: ГСЧС Украины

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам на Украине за неделю. Подробности атак раскрыли в Минобороны России (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, удары наносились с помощью высокоточного оружия и беспилотников.

Уточняется, что за неделю были атакованы предприятия военной промышленности и обеспечивавшие их работу объекты энергетики Украины, железнодорожная и морская инфраструктура, используемая для перевозок оружия и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), склады горючего, места хранения и подготовки к запуску беспилотников.

Кроме того, удары были нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. «Все объекты получили поражение», — заверили в министерстве.

Ранее Минобороны России объявило о возмездии «Кинжалами» за террористические атаки ВСУ. Сообщалось, что массированный удар наносился по объектам энергетики Украины.

