Бывший министр российского региона оказался серийный вором продуктов из супермаркетов

Экс-министр Пермского края попался на краже продуктов из супермаркетов

Бывший министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края попался на краже продуктов из городских супермаркетов. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, речь об Александре Феневе, который долго оставался неуловимым благодаря придуманной схеме. Экс-чиновник заранее оформлял заказ, шел к информационной стойке и по пути забирал с витрин товары. После серии краж на воришку обратили внимание сотрудники Росгвардии, которым удалось установить его личность.

Когда Фенева доставили в отделение полиции, выяснилось, что за ним целая серия подобных краж продуктов из супермаркетов.

