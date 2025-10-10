Силовые структуры
20:02, 10 октября 2025Силовые структуры

Бывший министр российского региона оказался серийный вором продуктов из супермаркетов

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Бывший министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края попался на краже продуктов из городских супермаркетов. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, речь об Александре Феневе, который долго оставался неуловимым благодаря придуманной схеме. Экс-чиновник заранее оформлял заказ, шел к информационной стойке и по пути забирал с витрин товары. После серии краж на воришку обратили внимание сотрудники Росгвардии, которым удалось установить его личность.

Когда Фенева доставили в отделение полиции, выяснилось, что за ним целая серия подобных краж продуктов из супермаркетов.

Ранее в Тюмени девушка украла 10 банок кофе ради подарка возлюбленному на 23 Февраля.

    Все новости