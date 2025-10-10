Бывший совладелец банка «Открытие» обвинен в хищении 34 миллиардов рублей из банка

Основателя О1 Group Минца будут судить за хищение ₽34 млрд у банка «Открытие»

Основателя компании O1 Group и бывшего владельца банка «Открытие» Бориса Минца будут заочно судить по делу о хищении более 34 миллиардов рублей у этого банка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении материалы дела.

В материалах указано, что по делу проходят бывший совладелец банка Минц, его сыновья Александр и Дмитрий и бывший председатель правления банка Евгений Данкевич, а также другие неустановленные лица. Они действовали в составе организованной группы. «Находясь в неустановленных местах, совершили хищение денежных средств ПАО Банк "ФК Открытие" путем присвоения на сумму 34 миллиардов 899 миллионов 976 тысяч 504 рубля», — сказано там.

Фигуранты обвиняются по части 4 статьи 160 УК РФ («Организация присвоения денежных средств»). В ближайшее время дело будет направлено в суд. Все четверо заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

По данным следствия, летом 2017 года Минц с сыновьями и Данкевичем заключили заведомо невыгодную для банка «Открытие» сделку по покупке по завышенной стоимости биржевых облигаций подконтрольного Минцам ООО «О1 Груп Финанс». Полученными деньгами они расплатились по другой задолженности О1 Group перед банком. Кроме того, Борис Минц, его сын Александр и бывший председатель правления банка обвиняются в покушении на мошенничество на покупке ценных бумаг на сумму более семи миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарской республике к 9,5 года колонии приговорили экс-главу банка, обвиняемого в хищении свыше 580 миллионов рублей у вкладчиков.

