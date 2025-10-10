Экономика
14:50, 10 октября 2025Экономика

В Риме закрылось место рождения «Мертвых душ»

В Риме закрылось кафе, где Гоголь написал «Мертвые души»
Александра Качан (Редактор)

Фото: Julie Mayfeng / Shutterstock / Fotodom

В столице Италии Риме закрылось легендарное литературное кафе Antico Caffe Greco, в котором Николай Гоголь написал знаменитое произведение «Мертвые души». Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Кафе находилось в здании, принадлежащем больнице «Израэль». Перед закрытием шло долгое судебное разбирательство, стартовавшее в 2017 году в связи с истечением срока аренды. Руководство заведения хотело продолжить снимать помещение, но получило отказ, после чего начался процесс оспаривания, занявший восемь лет.

