Детей ждал жуткий сюрприз в школе утром

Ghana Web: В Гане школьники нашли труп неизвестного утром в классе

В Гане ученики из области Большая Аккра обнаружили останки неизвестного в школе. Об этом сообщает Ghana Web.

Жуткий сюрприз ждал учеников школы в муниципалитете ГА Саут. В среду, 8 октября, дети пришли на занятия и нашли в классе мужчину без признаков жизни. Останки лежали между парт, покрытые москитной сеткой. Школьники рассказали учителю, что уже видели этого человека в понедельник. Он говорил, что чем-то болен.

Представитель местной ассоциации землевладельцев заявил, что школа давно превратилась в пристанище для хулиганов, наркоманов и секс-работниц. Ученики регулярно находят после выходных в классах человеческие экскременты, использованные презервативы и другие «тревожные предметы». Власти несколько раз обещали организовать охрану учебных заведений, но так этого и не сделали.

Ранее сообщалось, что в Таиланде останки миллионерши, которая владела крупным рынком в провинции Ратбури, нашли в канале. Родные рассказали, что перед исчезновением женщина страдала бессонницей.