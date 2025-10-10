Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:00, 10 октября 2025Из жизни

Детей ждал жуткий сюрприз в школе утром

Ghana Web: В Гане школьники нашли труп неизвестного утром в классе
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

В Гане ученики из области Большая Аккра обнаружили останки неизвестного в школе. Об этом сообщает Ghana Web.

Жуткий сюрприз ждал учеников школы в муниципалитете ГА Саут. В среду, 8 октября, дети пришли на занятия и нашли в классе мужчину без признаков жизни. Останки лежали между парт, покрытые москитной сеткой. Школьники рассказали учителю, что уже видели этого человека в понедельник. Он говорил, что чем-то болен.

Представитель местной ассоциации землевладельцев заявил, что школа давно превратилась в пристанище для хулиганов, наркоманов и секс-работниц. Ученики регулярно находят после выходных в классах человеческие экскременты, использованные презервативы и другие «тревожные предметы». Власти несколько раз обещали организовать охрану учебных заведений, но так этого и не сделали.

Материалы по теме:
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019
«У тебя вырастут волосы повсюду!» Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
«У тебя вырастут волосы повсюду!»Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
20 июля 2019

Ранее сообщалось, что в Таиланде останки миллионерши, которая владела крупным рынком в провинции Ратбури, нашли в канале. Родные рассказали, что перед исчезновением женщина страдала бессонницей.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском регионе разбился истребитель МиГ-31. Что известно о происшествии?

    Генпрокурор Нью-Йорка обвинила Трампа в мести

    Ким Чен Ын приобнял певца SHAMAN

    В РАН спрогнозировали дату сожжения Земли Солнцем

    Крымский мост временно перекрыли

    Парень задал невинный вопрос коллеге и выяснил правду о соленых огурцах

    Детей ждал жуткий сюрприз в школе утром

    Образ Хайди Клум на новых фото описали в сети фразой «становится развратнее»

    В Киеве зафиксировали перебои с электричеством

    Израиль одобрил план возвращения из Газы всех заложников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости