Дочь Пескова поделилась новыми фото на фоне слухов о беременности

Дочь Пескова Елизавета поделилась новыми фото на фоне слухов о беременности
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lisa_peskova

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета поделилась новыми фото на фоне слухов о беременности. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя блогерша разместила ролик и снимки, на которых позировала в черном бюстгальтере и оверсайз-костюме белого цвета. При этом на кадрах она скрывала живот, поворачиваясь боком от камеры.

Дочь Пескова заподозрили в беременности из-за новых фото еще в августе.

