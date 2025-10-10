Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:13, 10 октября 2025Интернет и СМИ

Дуров отправил тревожное сообщение в день своего рождения

Дуров: У нынешнего поколения остается все меньше времени на спасение интернета
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель Telegram Павел Дуров отправил тревожное сообщение в день своего рождения. Он опубликовал предупреждение для человечества в своем Telegram-канале.

«Мне исполняется 41 год, но мне не хочется праздновать. У нашего поколения остается все меньше времени, чтобы спасти бесплатный Интернет, созданный для нас нашими отцами», — написал Дуров.

По его словам, изначально интернет был призван стать платформой для свободного обмена информацией, но со временем он начал превращаться в инструмент контроля. Власти ряда стран вводят для этого различные меры — цифровые удостоверения личности, онлайн-проверку возраста и массовое сканирование личных сообщений, преследование тех, кто оскорбляет власть в интернете, вплоть до тюремного заключения.

«Пока мы спим, темный, антиутопический мир быстро приближается. Наше поколение рискует войти в историю как последнее, у кого были свободы — и которое позволило их отнять», — предупредил основатель Telegram.

Ранее Telegram отреагировал на возможное получение властями США доступа к сообщениям на серверах. В компании сказали, что это невозможно, поскольку используется специальная система шифрования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском регионе разбился истребитель МиГ-31. Что известно о происшествии?

    Возможности Трампа отомстить Норвегии за неприсуждение Нобелевской премии оценили

    Семь афтершоков зафиксировали у берегов Камчатки

    В МИД России заявили о превращении Молдавии в базу снабжения Киева

    Бойфренд решил устроить романтичный сюрприз девушке и едва не получил сковородкой

    Дуров отправил тревожное сообщение в день своего рождения

    Заблокированным блогерам разрешат вернуться на YouTube

    В США назвали самую опасную угрозу России для НАТО

    Выживший мужчина рассказал о нападении волка-людоеда

    Сексолог призвала заниматься любовью перед свиданием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости