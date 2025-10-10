ЕС столкнулся с риском срыва сделки по кредиту для Украины

Euractiv: ЕС рискует не договориться о кредите для Украины за счет активов РФ

Евросоюз (ЕС) рискует не достичь в ближайшее время соглашения по схеме финансирования Украины на 175 миллиардов евро с использованием замороженных российских активов. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

Переговоры по так называемому «репарационному кредиту» пройдут на заседании Европейского совета в конце октября. Инициативу поддерживают Германия, Франция и восточные страны ЕС, однако Бельгия, где заморожена большая часть активов РФ, относится к плану скептически.

По словам одного из дипломатов, не стоит делать ставку на достижение соглашения к следующему заседанию Европейского совета. Другой собеседник издания пояснил, что для урегулирования возражений Бельгии потребуется «значительная юридическая и техническая работа». Отмечается, что детали схемы все еще согласовываются Европейской комиссией.

Ранее Бельгия, в которой хранится основная часть замороженных российских активов, обозначила красные линии в случае их использования для финансирования репарационного кредита Украине в размере 140 миллиардов евро. К числу этих условий относятся: отказ от поддержки любых мер, которые могут быть истолкованы как конфискация активов; предоставление юридически обязывающих и строго исполнимых гарантий того, что европейские страны будут делить с Бельгией все текущие и будущие риски; соглашение о немедленном возврате средств в случае, если бельгийскому депозитарию Euroclear, где размещены ценные бумаги, потребуется оперативно вернуть активы в Россию.

По мнению премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, в ином случае схема Европейской комиссии сводится к конфискации.