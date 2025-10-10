Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:00, 10 октября 2025Россия

Европарламент назвали соучастником преступлений Зеленского

Депутат Слуцкий назвал Европарламент соучастником преступлений Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Глава комитета Государственной Думы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале заявил, что Европарламент (ЕП) превратился в соучастника преступлений президента Украины Владимира Зеленского.

Депутат также назвал Европарламент рассадником русофобии. «Сегодня его верхушка превратилась в штаб по поддержке террористического режима Зеленского и соучастника всех его преступлений», — написал он.

По словам Слуцкого, в ЕП большинством голосов приняли резолюцию с призывом разрешить Киеву бить западным оружием по целям в РФ без ограничений и сбивать российские самолеты в воздушном пространстве Европейского союза. Также в резолюции обвиняют Москву в гибридной войне дронов и терроризме. «Их не смущает отсутствие доказательств "страны — происхождения" БПЛА», — заявил депутат.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о готовности сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны. Обращаясь к правительству России, он призвал «не приходить жаловаться» в таких случаях.

До этого с призывом сбивать российские самолеты в случае нарушения ими воздушного пространства стран НАТО выступил президент США Дональд Трамп.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США захотели запретить авиакомпаниям из Китая пролетать над Россией

    42-летняя супермодель оголила грудь на камеру

    Европарламент назвали соучастником преступлений Зеленского

    Клонировавший овцу Долли ученый внезапно умер

    Фильм о расследовании Херша подрыва «Северных потоков» собрал овации

    Бывшего игрока сборной Украины по регби ликвидировали в Купянске

    Карпин шуткой об избиении рассказал о методах работы в сборной России

    В Госдуме обсудили борьбу с «зайцем со злобной улыбкой»

    Представитель певца Ефрема Амирамова подтвердила смерть артиста

    Племянник расправился с дядей из-за караоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости