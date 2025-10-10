Евротройка договорилась финансировать ВСУ за счет активов России

Франция, Британия и ФРГ договорились об использовании активов РФ для помощи ВСУ

Франция, Великобритания и Германия договорились об использовании активов России для оказания помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщается на официальном сайте правительства ФРГ.

«Мы готовы двигаться к скоординированному использованию стоимости замороженных российских суверенных активов для поддержки ВСУ и тем самым заставить Россию сесть за стол переговоров», — утверждается в совместном заявлении лидеров «Евротройки».

В публикации подчеркивается, что Британия, Франция и Германия намерены использовать активы России «в тесном сотрудничестве с США». Они также договорились разрабатывать дальнейшие «смелые и инновационные механизмы» давления на Россию.

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что у Евросоюза в настоящее время нет альтернативы использованию активов России для выдачи кредита Украине.