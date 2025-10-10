Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Казахстан
Сегодня
17:00 (Мск)
Лихтенштейн
ЧМ-2026 — Европа|Группа J. 7-й тур
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Швеция
Сегодня
21:45 (Мск)
Швейцария
ЧМ-2026 — Европа|Группа B. 3-й тур
Исландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Украина
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 3-й тур
Франция
Сегодня
21:45 (Мск)
Азербайджан
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 3-й тур
Германия
Сегодня
21:45 (Мск)
Люксембург
ЧМ-2026 — Европа|Группа A. 3-й тур
Бельгия
Сегодня
21:45 (Мск)
Северная Македония
ЧМ-2026 — Европа|Группа J. 7-й тур
Северная Ирландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Словакия
ЧМ-2026 — Европа|Группа A. 3-й тур
Косово
Сегодня
21:45 (Мск)
Словения
ЧМ-2026 — Европа|Группа B. 3-й тур
10:46, 10 октября 2025Спорт

Фигуристка раскрыла сумму призовых за серебряную медаль на чемпионате Москвы

Фигуристка Захарова: За серебро на чемпионате Москвы заплатили 80 тысяч рублей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российская фигуристка Мария Захарова, занявшая второе место на чемпионате Москвы в женском одиночном катании, раскрыла сумму призовых. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, призовые составили 80 тысяч рублей. «Очень приятно, неожиданно. Я старалась сдерживать реакцию, потому что чуть намекнули уже после проката. Спасибо большое спонсорам», — заявила Захарова.

17-летняя Захарова получила за свой прокат 198,47 балла. Золотую медаль завоевала Ксения Синицына, в активе которой 209,38 балла.

Ранее чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева сравнила заработки от участия в соревнованиях и ледовых шоу. Она отметила, что получает в шоу не меньше, чем если бы успешно выступала на турнирах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали закрытых переговоров России и Украины в 2023 году

    Импорт некоторых автомобилей в Россию сошел на нет

    В российском городе автомобиль сбил инвалида на пешеходном переходе и попал на видео

    В ЦСКА назвали условие для получения бразильским футболистом клуба российского паспорта

    Стала известна дата отправки Macan в армию

    Рената Литвинова примерила платье из бюстгальтеров

    Раскрыт источник дохода экс-судьи Верховного суда России Момотова

    Венгрия призвала всех запомнить один важный урок

    Названы благоприятные последствия студеной зимы

    Седокова вышла в свет с новым мужчиной после трагедии с Тиммой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости