Фигуристка раскрыла сумму призовых за серебряную медаль на чемпионате Москвы

Фигуристка Захарова: За серебро на чемпионате Москвы заплатили 80 тысяч рублей

Российская фигуристка Мария Захарова, занявшая второе место на чемпионате Москвы в женском одиночном катании, раскрыла сумму призовых. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, призовые составили 80 тысяч рублей. «Очень приятно, неожиданно. Я старалась сдерживать реакцию, потому что чуть намекнули уже после проката. Спасибо большое спонсорам», — заявила Захарова.

17-летняя Захарова получила за свой прокат 198,47 балла. Золотую медаль завоевала Ксения Синицына, в активе которой 209,38 балла.

