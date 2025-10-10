Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:13, 10 октября 2025Мир

Генпрокурор Нью-Йорка обвинила Трампа в мести

Генпрокурор Нью-Йорка Джеймс назвала предъявление ей обвинений местью Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Летиция Джеймс

Летиция Джеймс. Фото: David Dee Delgado / Reuters

Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс назвала предъявленные ей обвинения в мошенничестве безосновательными. Также она заявила о стремлении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа отомстить ей любой ценой, пишет ТАСС.

«Из публичных заявлений президента ясно следует, что его единственная цель — политическая месть любой ценой. Действия президента представляют собой серьезное нарушение нашего конституционного порядка», — пожаловалась она.

Джеймс также уверена, что лидеры как Демократической, так и Республиканской партии должны «выступить против откровенного извращения юридической системы США».

Генпрокурор добавила, что инициированный ею в 2022 году процесс против Дональда Трампа был основан на фактах и уликах, а не на политике.

В мае этого года американский Минюст начал расследование сделок с недвижимостью с участием генерального прокурора Нью-Йорк, подавшей иски против обеих администраций президента страны Дональда Трампа.

До этого стало известно, что американских чиновников начнут проверять на лояльность Трампу и готовность следовать его политическому курсу. По данным The Wall Street Journal, проверки начнутся с 1 октября 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском регионе разбился истребитель МиГ-31. Что известно о происшествии?

    Генпрокурор Нью-Йорка обвинила Трампа в мести

    Ким Чен Ын приобнял певца SHAMAN

    В РАН спрогнозировали дату сожжения Земли Солнцем

    Крымский мост временно перекрыли

    Парень задал невинный вопрос коллеге и выяснил правду о соленых огурцах

    Детей ждал жуткий сюрприз в школе утром

    Образ Хайди Клум на новых фото описали в сети фразой «становится развратнее»

    В Киеве зафиксировали перебои с электричеством

    Израиль одобрил план возвращения из Газы всех заложников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости