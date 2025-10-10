Экономика
20:31, 10 октября 2025

Идею обязать неработающих россиян платить взносы за ОМС оценили

Воробьев поддержал идею обязать неработающих россиян платить взносы за ОМС
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал инициативу спикера Совфеда Валентины Матвиенко обязать неработающих россиян платить взносы за обязательное медицинское страхование (ОМС). Реакцию главы региона на эту идею приводит РИА Новости.

С подобной инициативой Матвиенко выступила в начале октября. Спикер Совфеда предложила неработающим гражданам трудоспособного возраста самостоятельно платить «хотя бы 45 тысяч рублей» за медицинскую страховку.

Воробьев поддержал такую идею, назвав «странным» тот факт, что граждане работоспособного возраста не платят страховые взносы, но претендуют на ОМС. «По сути, человек, который стоит у станка, платит за тех, кто лежит на диване или работает неофициально», — посетовал глава Мособласти. Подобную ситуацию он счел неприемлемой.

В 2025 году, напомнил он, на оплату ОМС неработающего населения в регионе выделено в общей сложности порядка 69 миллиардов рублей. Значительная часть этой суммы (18,1 миллиарда) пойдет на лечение официально неработающих трудоспособных жителей региона, численность которых составляет свыше миллиона. «Очевидно, что этот вопрос требует урегулирования», — резюмировал Воробьев.

