Импорт некоторых автомобилей в Россию сошел на нет

«Автостат»: Импорт новых грузовиков в Россию обрушился в 20 раз

В первый месяц осени в Россию импортировали 643 новых грузовых автомобиля (полной массой больше 3,5 тонны). Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Если сравнивать с сентябрем прошлого года, когда поставки достигли 12,6 тысячи штук, то снижение оценивается в 20 раз. С января по сентябрь 2025 года в Россию поставили меньше пяти тысяч грузовиков. В аналогичный период 2024 года речь шла о более чем 61 тысяче (минус 92 процента).

«Можно констатировать, что импорт MCV и HCV в этом году практически сошел на нет», — констатировал Целиков.

В начале осени сообщалось, что по итогам августа 2025 года сразу в нескольких сегментах российского авторынка зафиксировали обрушение продаж. Например, продажи новых тяжелых грузовиков обвалились на 59,5 процента и составили 3682 единицы. Реализация среднетоннажных транспортных средств грузоподъемностью от 3,5 до 16 тонн за это время упала на 50,2 процента.