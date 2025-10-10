Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:19, 10 октября 2025Россия

Из семьи находящегося на фронте участника СВО забрали четверых детей

В Самарской области из семьи бойца СВО забрали четверых детей, которых била мать
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Чапаевске Самарской области из семьи участника специальной военной операции (СВО) забрали четверых детей, которых избивала мать. Теперь мужчина собирается в отпуск, чтобы вернуть их, о чем рассказал в беседе с ИА Регнум.

Как пишет агентство, военнослужащий является родным отцом только двоих детей, остальных женщина родила в первом браке. Младшему из них 1 год и 9 месяцев, старшему — 14 лет. Как считают общественники, россиянка регулярно унижала несовершеннолетних, била их и угрожала расправой. Свои действия она снимала на видео, одно из которых попало в сеть. В результате ситуацией заинтересовался Следственный комитет, детей изъяли органы опеки.

Муж женщины в беседе с журналистами заявил, что не хочет, чтобы ее лишили родительских прав. Он выразил уверенность, что грубое обращение его супруги с детьми стало результатом нервного срыва из-за долгого отсутствия бойца дома. «Ей там тяжело, пока я на фронте. Мы общаемся, Катя плачет, говорит, что не хочет жить. Я сейчас срочно оформляю отпуск и приеду домой, чтобы поговорить с ней и привести в чувство. Уверен, что она все осознает и поймет», — считает собеседник агентства.

Он добавил, что планирует приехать в отпуск, чтобы оформить опекунство на свою сестру. «Я сам вырос в детском доме и знаю, что это такое, и не хочу для своих детей подобной судьбы», — заявил боец.

Материалы по теме:
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо» Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо»Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
Сегодня

Ранее о похожей истории рассказала омбудсмен Мария Львова-Белова. По ее словам, в одном из регионов в детский дом забрали сразу пятерых детей участника СВО. Пока мужчина находился на передовой, его супруга была осуждена и сейчас пребывает в местах лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл ответ России на передачу Украине ракет Tomahawk

    Пережившая покушение мэр города в Германии рассказала про пытки в подвале

    Жителей Львова предупредили о нехватке газа для включения отопления

    Олимпийский чемпион заявил о боящихся российских спортсменов норвежцах

    Врачи достали из промежности российской школьницы мячик после эксперимента

    Евросоюз захотел ужесточить визовую политику

    «Газпром» заполнил газом все имеющиеся в стране хранилища

    Кличко призвал жителей Киева приготовиться к новому удару

    Артемий Лебедев высказал недовольство Новосибирском

    Россиянам раскрыли неожиданную пользу яблок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости