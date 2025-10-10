Из семьи находящегося на фронте участника СВО забрали четверых детей

В Самарской области из семьи бойца СВО забрали четверых детей, которых била мать

В Чапаевске Самарской области из семьи участника специальной военной операции (СВО) забрали четверых детей, которых избивала мать. Теперь мужчина собирается в отпуск, чтобы вернуть их, о чем рассказал в беседе с ИА Регнум.

Как пишет агентство, военнослужащий является родным отцом только двоих детей, остальных женщина родила в первом браке. Младшему из них 1 год и 9 месяцев, старшему — 14 лет. Как считают общественники, россиянка регулярно унижала несовершеннолетних, била их и угрожала расправой. Свои действия она снимала на видео, одно из которых попало в сеть. В результате ситуацией заинтересовался Следственный комитет, детей изъяли органы опеки.

Муж женщины в беседе с журналистами заявил, что не хочет, чтобы ее лишили родительских прав. Он выразил уверенность, что грубое обращение его супруги с детьми стало результатом нервного срыва из-за долгого отсутствия бойца дома. «Ей там тяжело, пока я на фронте. Мы общаемся, Катя плачет, говорит, что не хочет жить. Я сейчас срочно оформляю отпуск и приеду домой, чтобы поговорить с ней и привести в чувство. Уверен, что она все осознает и поймет», — считает собеседник агентства.

Он добавил, что планирует приехать в отпуск, чтобы оформить опекунство на свою сестру. «Я сам вырос в детском доме и знаю, что это такое, и не хочу для своих детей подобной судьбы», — заявил боец.

Ранее о похожей истории рассказала омбудсмен Мария Львова-Белова. По ее словам, в одном из регионов в детский дом забрали сразу пятерых детей участника СВО. Пока мужчина находился на передовой, его супруга была осуждена и сейчас пребывает в местах лишения свободы.