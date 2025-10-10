Забота о себе
12:35, 10 октября 2025

Из-за смертельно опасной болезни мужчина уменьшился в росте

Daily Mirror: Британец уменьшился в росте на пять сантиметров из-за рака крови
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Житель Великобритании случайно узнал о переломе позвоночника после того, как заметил, что уменьшился в росте на пять сантиметров. В беседе с Daily Mirror он рассказал и о других симптомах своего смертельно опасного заболевания.

60-летний Мэтью Пэдли заявил, что его проблемы со здоровьем начались с боли в спине. Он долго игнорировал дискомфорт, пил болеутоляющие и старался жить обычной жизнью. Лишь спустя восемь месяцев мужчина, наконец, решил пойти к врачу. Рентген показал, что у него сломан позвоночник. «Врач спросил, не падал ли я. Единственное, что я смог вспомнить — это падение в автобусе 20 лет назад», — вспоминает британец.

Он утверждает, что еще несколько месяцев ушло на то, чтобы выяснить причину перелома. В конце концов оказалось, что кости Пэдли разрушала миелома. По его словам, диагностировать этот вид рака крови сложно, так как у него нет специфических симптомов, а те, что есть, легко спутать с признаками старения или незначительными нарушениями и неопасными болезнями.

Мужчина прошел лечение и в 2024 году вышел в ремиссию. Однако врачи предупредили, что рано или поздно болезнь вновь его атакует. «Я знаю, что в какой-то момент она снова появится, но, надеюсь, я смогу прожить еще много лет, прежде чем она вернется», — заключил Пэдли.

Ранее у домохозяйки из Бразилии Джулианы Франсиэле Флорес да Силвы медики диагностировали редкое заболевание, из-за которого она перенесла 300 операций. По ее словам, после нахождения на солнце ее кожа покрывается ожогами, которые затем превращаются в опухоли.

