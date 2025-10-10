Россия
12:06, 10 октября 2025Россия

Кадыров решил разыграть iPhone среди голосовавших за «Грозный-Сити» на купюрах россиян

Кадыров подарит 10 iPhone голосовавшим за «Грозный-Сити» на купюрах россиян
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров запустил конкурс для участников голосования за изображение на новой купюре номиналом 500 рублей. Об этом он объявил в Telegram.

Голосование ведется на сайте ЦБ. Наибольшее внимание привлекли возможные изображения на оборотной стороне банкноты. Лидерство оспаривают «Грозный-Сити» и гора Эльбрус.

В связи с этим глава Чечни пообещал разыграть 10 штук iPhone 17 среди тех, кто проголосует за изображение «Грозного-Сити». Для этого необходимо отдать четыре голоса с разных онлайн-площадок и разместить скриншоты в своих соцсетях, сопроводив публикацию хештегом. «Победитель будет определен рандомным способом», — уточнил Кадыров. Конкурс завершится в полдень 11 октября.

Тем временем ряд Telegram-каналов заподозрил накрутки в голосовании за «Грозный-Сити» на 500-рублевых купюрах.

