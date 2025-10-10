Каллас рассказала о раздражении американских чиновников из-за ее политики

ERR: Глава евродипломатии Каллас заявила, что ее политика раздражает США

Представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ее политика раздражает чиновников из США. Об этом она рассказала в интервью телерадиокомпании ERR.

«Это, безусловно, кого-то раздражает, но времена такие, что мы не можем по-другому», — сказала глава евродипломатии, отметив, что американцы считают ее политику слишком жесткой.

Ранее Каллас, комментируя обвинения президента США Дональда Трампа, заявила, что Европа не несет единоличной ответственности за оказание помощи Украине в прекращении конфликта с Россией.