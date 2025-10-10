В подмосковном городе 260 домов остались без горячей воды и тепла

В Химках 260 домов остались без горячей воды и тепла из-за техсбоя

В подмосковных Химках без тепла и горячей воды осталось больше двух сотен домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго Московской области.

Как уточняется, подачу ресурса утром временно прекратили более чем в 260 многоквартирных домах и 20 социальных объектах. Отключения коснулись домов по улицам 9 Мая, Дружбы, Машинцева, Молодежной, Бабакина, Парковой, Марии Рубцовой, Горшина, Строителей, Лавочкина. Также отопления и горячей воды лишились в домах на Юбилейном проспекте, проспекте Мельникова, Куркинском и Новокуркинском шоссе. Для возобновления подачи ресурса, как отчиталась глава городского округа Химки Елена Землякова, были мобилизованы все аварийные бригады.

Ремонтные работы были завершены после 11 часов дня. Технологический сбой был устранен, работа котельных восстановлена.

Ранее сообщалось об отсутствии отопления в домах новосибирцев. Проблема встала особо остро, когда город завалило снегом. По словам местных жителей, тепла нет в половине домов Ленинского района. При этом, по словам мэра Максима Кудрявцева, ресурса нет только в двух домах, а вина лежит на управляющих компаниях. Ситуацию проверит прокуратура.