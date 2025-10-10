Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:13, 10 октября 2025Экономика

В подмосковном городе 260 домов остались без горячей воды и тепла

В Химках 260 домов остались без горячей воды и тепла из-за техсбоя
Виктория Клабукова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В подмосковных Химках без тепла и горячей воды осталось больше двух сотен домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго Московской области.

Как уточняется, подачу ресурса утром временно прекратили более чем в 260 многоквартирных домах и 20 социальных объектах. Отключения коснулись домов по улицам 9 Мая, Дружбы, Машинцева, Молодежной, Бабакина, Парковой, Марии Рубцовой, Горшина, Строителей, Лавочкина. Также отопления и горячей воды лишились в домах на Юбилейном проспекте, проспекте Мельникова, Куркинском и Новокуркинском шоссе. Для возобновления подачи ресурса, как отчиталась глава городского округа Химки Елена Землякова, были мобилизованы все аварийные бригады.

Ремонтные работы были завершены после 11 часов дня. Технологический сбой был устранен, работа котельных восстановлена.

Ранее сообщалось об отсутствии отопления в домах новосибирцев. Проблема встала особо остро, когда город завалило снегом. По словам местных жителей, тепла нет в половине домов Ленинского района. При этом, по словам мэра Максима Кудрявцева, ресурса нет только в двух домах, а вина лежит на управляющих компаниях. Ситуацию проверит прокуратура.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стал известен лауреат Нобелевской премии мира

    Футболист сборной России удивился высоким ценам на украинских игроков

    В России испытали способный нести ТМ-62 октокоптер

    Жена актера Збруева отреагировала на новость о его срочной госпитализации

    Россиянка отдала миллион рублей за весточку от ушедшего на СВО любимого

    Военный рассказал о новом гибриде ракеты и бомбы ВКС России

    Женщина устала идти пешком и угнала машину

    Москвичка потребовала с ясновидящей 1,3 миллиона рублей из-за некачественных ритуалов

    В Газе началось прекращение огня

    Компанию уехавших в Австрию миллиардеров изъяли в доход России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости