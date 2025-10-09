Жителей российского города оставили без тепла в разгар снегопада

В заваленном снегом Новосибирске все еще не запустили отопление

Жители Новосибирска остаются без тепла даже в снегопад. Отопительный сезон во многих домах города так и не начат, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам горожан, отопления нет в половине домов Ленинского района, температура в квартирах достигает 15 градусов тепла. Отопление не подключено и в СибГУТИ, чьих студентов из-за холода в аудиториях перевели на дистанционное обучение до 11 октября.

При этом, как заверяет мэр Максим Кудрявцев, ресурса нет только в двух домах, а вина лежит на управляющих компаниях. «У нас 8 тысяч 330 домов, из них не запущены только два на сегодняшний момент. И это зона ответственности управляющей компании», — заявил глава Новосибирска. При этом оба этих дома обслуживаются ТСЖ, а один из них — таунхаус, добавили в департаменте энергетики. «У них идет капитальный ремонт по внутридомовым тепловым сетям», — пояснили чиновники. Ситуацию с отоплением в городе проверит прокуратура.

9 октября Новосибирск завалило снегом. Город сковало десятибалльными пробками, зафиксировано свыше 20 дорожных аварий. В аэропорту Толмачево массово задерживают и отменяют рейсы. На фоне снегопада стоимость поездки на такси выросла в два-три раза.