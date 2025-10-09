Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:15, 9 октября 2025Экономика

Российский город завалило снегом

В заваленном снегом Новосибирске образовались десятибалльные пробки
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

С приходом мощного холодного циклона Новосибирск завалило снегом. О последствиях непогоды пишет «Комсомольская правда».

Снегопад в начале октября застал горожан врасплох, в особенности водителей, не успевших сменить летнюю резину. Из-за снежной каши Новосибирск сковало десятибалльными пробками, заторы образовались почти на всех мостах и главных магистралях. На подъезде к городу скопились сотни грузовых автомобилей. За одно только утро в городе зафиксировано свыше 20 дорожных аварий. Очереди собрались и около шиномонтажных мастерских.

На фоне снежного коллапса в Новосибирске подорожало такси. Стоимость поездки, по словам местных жителей, выросла вдвое-втрое, а время ожидания превышает полчаса.

В аэропорту Толмачево из-за нелетной погоды были задержаны около 15 рейсов и отменено порядка десяти как на вылет, так и на прилет.

Как сообщает мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, ночные смены были продлены до обеда. Движение снегоуборочной техники затруднено из-за пробок, поэтому главные артерии города расчищают медленнее второстепенных улиц. На дороги выведено почти 700 единиц спецтехники.

Как ранее сообщили в Гидрометцентре, на начало октября снегом покрыто 60 процентов территории России. Под снегом практически целиком находится Дальневосточный округ, большая часть Сибирского округа. К концу недели ожидается прирост снежного покрова ожидается в ХМАО и на востоке Уральского округа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прогремело более 20 взрывов». Россия нанесла мощный удар «Геранями» по порту в Одесской области. Атака попала на видео

    В российском городе извращенец ночью обесточил дом и изнасиловал пенсионерку

    Путин и Алиев начали встречу один на один

    В Госдуме рассказали о последствиях военных учений НАТО у границ России

    Граничащая с Россией страна выразила протест из-за ударов по Украине

    Россиянам раскрыли простой способ стать популярнее блогеров

    Российский таксист избил шедшего в школу подростка

    Тигры растерзали двух мужчин в одном заповеднике

    Испанцев предупредили о риске блэкаута

    Россия подписала с Таджикистаном договоры по развитию трудовой миграции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости