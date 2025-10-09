Российский город завалило снегом

В заваленном снегом Новосибирске образовались десятибалльные пробки

С приходом мощного холодного циклона Новосибирск завалило снегом. О последствиях непогоды пишет «Комсомольская правда».

Снегопад в начале октября застал горожан врасплох, в особенности водителей, не успевших сменить летнюю резину. Из-за снежной каши Новосибирск сковало десятибалльными пробками, заторы образовались почти на всех мостах и главных магистралях. На подъезде к городу скопились сотни грузовых автомобилей. За одно только утро в городе зафиксировано свыше 20 дорожных аварий. Очереди собрались и около шиномонтажных мастерских.

На фоне снежного коллапса в Новосибирске подорожало такси. Стоимость поездки, по словам местных жителей, выросла вдвое-втрое, а время ожидания превышает полчаса.

В аэропорту Толмачево из-за нелетной погоды были задержаны около 15 рейсов и отменено порядка десяти как на вылет, так и на прилет.

Как сообщает мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, ночные смены были продлены до обеда. Движение снегоуборочной техники затруднено из-за пробок, поэтому главные артерии города расчищают медленнее второстепенных улиц. На дороги выведено почти 700 единиц спецтехники.

Как ранее сообщили в Гидрометцентре, на начало октября снегом покрыто 60 процентов территории России. Под снегом практически целиком находится Дальневосточный округ, большая часть Сибирского округа. К концу недели ожидается прирост снежного покрова ожидается в ХМАО и на востоке Уральского округа.