Купившего Lamborghini благодаря афере российского блогера потребовали посадить

Прокуратура потребовала 9 лет колонии для блогера Андрея Сидоропуло

В Савеловском суде Москвы гособвинение потребовало приговорить к девяти годам колонии и штрафу в три миллиона рублей российского блогера Андрея Сидоропуло, обвиняемого в афере. Об этом сообщает РИА Новости.

Прокурор отметил, что блогер заработал на автомобиль Lamborghini за 22 миллиона рублей благодаря своим мошенническим действиям с обучающими курсами. Обвиняемый полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Так что он вправе рассчитывать на более мягкое наказание.

В свою очередь защита попросила рассмотреть возможность условного срока для Сидоропуло, учитывая его готовность возместить ущерб.

Андрей Сидоропуло называл себя специалистом по арбитражу трафика, создавал курсы и продавал их подписчикам. Стоимость варьировалась от 55 до 400 тысяч рублей. В какой-то момент клиенты поняли, что курс построен на взятой из интернета информации. Обманутые россияне захотели вернуть потраченные деньги, но команда Сидоропуло исчезла.

19 августа сотрудники МВД задержали блогера в Краснодаре.