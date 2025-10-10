Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:58, 10 октября 2025Бывший СССР

Лукашенко описал работу СНГ фразой «пора переходить»

Лукашенко заявил о необходимости переходить от деклараций к делу, говоря о СНГ
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости переходить от деклараций к делу, говоря о работе внутри Содружества Независимых Государств (СНГ). Его слова во время саммита организации в Душанбе приводит телеканал «ОНТ» в своем Telegram-канале.

Лукашенко зачитывал речь о необходимости расширения взаимодействия внутри СНГ, особенно отмечая недопустимость закрытых тем у стран Содружества. Кроме того, глава государства призвал стран-участниц решить все свои проблемы для решения внутренних проблем СНГ.

«Поэтому в этом контексте приветствую принятие декларации сотрудничества в обеспечении региональной энергетической безопасности. Ну это только декларация, пора уже от деклараций переходить к делу», — заявил белорусский президент.

На том же саммите президент России Владимир Путин объявил о намерении Москвы поддержать решение о создании формата СНГ+. Он подразумевает активное вовлечение других государств в деятельность СНГ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стал известен лауреат Нобелевской премии мира

    Футболист сборной России удивился высоким ценам на украинских игроков

    В России испытали способный нести ТМ-62 октокоптер

    Жена актера Збруева отреагировала на новость о его срочной госпитализации

    Россиянка отдала миллион рублей за весточку от ушедшего на СВО любимого

    Военный рассказал о новом гибриде ракеты и бомбы ВКС России

    Женщина устала идти пешком и угнала машину

    Москвичка потребовала с ясновидящей 1,3 миллиона рублей из-за некачественных ритуалов

    В Газе началось прекращение огня

    Компанию уехавших в Австрию миллиардеров изъяли в доход России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости