Лукашенко описал работу СНГ фразой «пора переходить»

Лукашенко заявил о необходимости переходить от деклараций к делу, говоря о СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости переходить от деклараций к делу, говоря о работе внутри Содружества Независимых Государств (СНГ). Его слова во время саммита организации в Душанбе приводит телеканал «ОНТ» в своем Telegram-канале.

Лукашенко зачитывал речь о необходимости расширения взаимодействия внутри СНГ, особенно отмечая недопустимость закрытых тем у стран Содружества. Кроме того, глава государства призвал стран-участниц решить все свои проблемы для решения внутренних проблем СНГ.

«Поэтому в этом контексте приветствую принятие декларации сотрудничества в обеспечении региональной энергетической безопасности. Ну это только декларация, пора уже от деклараций переходить к делу», — заявил белорусский президент.

На том же саммите президент России Владимир Путин объявил о намерении Москвы поддержать решение о создании формата СНГ+. Он подразумевает активное вовлечение других государств в деятельность СНГ.