Малкин вышел на 30-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Евгений Малкин вышел на 30-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

«Питтсбург Пингвинс» на своей площадке обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 10 октября, и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей гол и результативную передачу на свой счет записал Евгений Малкин.

Россиянин довел количество набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ до 1250 (515 шайб и 835 передач). Это позволило ему выйти на чистое 30-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

Ранее форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оформил ассистентский хет-трик в игре против «Сент-Луис Блюз». Россиянин помог своей команде победить со счетом 5:0.