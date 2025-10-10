Спорт
09:27, 10 октября 2025Спорт

Малкин вышел на 30-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Евгений Малкин вышел на 30-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Charles Leclaire / Imagn Images / Reuters

«Питтсбург Пингвинс» на своей площадке обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 10 октября, и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей гол и результативную передачу на свой счет записал Евгений Малкин.

«Он станет новой звездой» Легендарный Овечкин, очень дорогой Капризов и супервратари. За кем из россиян следить в новом сезоне НХЛ?
«Он станет новой звездой»Легендарный Овечкин, очень дорогой Капризов и супервратари. За кем из россиян следить в новом сезоне НХЛ?
8 октября 2025
«Меня порезали, как на скотобойне» Как Никита Кучеров стал звездой мирового хоккея и в чем он превзошел Овечкина?
«Меня порезали, как на скотобойне»Как Никита Кучеров стал звездой мирового хоккея и в чем он превзошел Овечкина?
19 апреля 2025

Россиянин довел количество набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ до 1250 (515 шайб и 835 передач). Это позволило ему выйти на чистое 30-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

Ранее форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оформил ассистентский хет-трик в игре против «Сент-Луис Блюз». Россиянин помог своей команде победить со счетом 5:0.

